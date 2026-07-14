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ДумаТВ

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Путин оценил ситуацию с нефтепродуктами в России

Российский лидер Владимир Путин в понедельник в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!» ознакомился с выставкой, на которой представлены, в том числе, новые разработки «Кулибин-клуба» для российских бойцов в зоне СВО.

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