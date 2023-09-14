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Известия: осенью рестораны поднимут цены на 15-20% из-за дорогих продуктов

Известия: осенью рестораны поднимут цены на 15-20% из-за дорогих продуктов

Российские рестораны осенью поднимут цены на 15-20%. Об этом сообщает газета "Известия". Это объясняют ростом стоимости ингредиентов для приготовления блюд - как отечественных, так и зарубежных, а также удорожанием транспортных услуг и топлива.

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