Известия: осенью рестораны поднимут цены на 15-20% из-за дорогих продуктов

Российские рестораны осенью поднимут цены на 15-20%. Об этом сообщает газета "Известия". Это объясняют ростом стоимости ингредиентов для приготовления блюд - как отечественных, так и зарубежных, а также удорожанием транспортных услуг и топлива.
Российские рестораны осенью поднимут цены на 15-20%. Об этом сообщает газета "Известия". Это объясняют ростом стоимости ингредиентов для приготовления блюд - как отечественных, так и зарубежных, а также удорожанием транспортных услуг и топлива.
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