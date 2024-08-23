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В день Государственного флага Российской Федерации беглым хохлам неймётся...

В день Государственного флага Российской Федерации беглым хохлам неймётся...

Это тот идиот, который до Артамонова докапался за то, что тот его назвал "второсортным". а ещё он орал "Не стреляй!".

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Комментарии
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Elena Elinek
Это кто и о чем пишет?
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4 час.
Румина Мавлеева
&quot;Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен&quot; (Николай I).И как же вас понимать автор...Ведь красный флаг тоже победил  в ВОВ, в гражданскую войну. Сколько было под красным знаменем подвигов. и все за раз перечеркнули.. Разве мало крови пролито под красным знаменем..😪.
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3 час.
Александр Рожков
Поглядел ссылку. Пишет некая SANDRA_NIKA, которая оповещает, что в 2016 - м прибыла жить в Россию... И она будет меня, прожившего под государственным флагом СССР  большую часть жизни и принимавшим присягу СССР, будет учить, как ненавидеть Советский Флаг? Пусть пиздует обратно туда, где об него ноги вытирают. А наши  бойцы с гордостью несут этот флаг в освобожденные территории. Не думаю, что будет задержка и с освобождением России от ельцинистов...
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2 час.

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