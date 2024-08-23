В день Государственного флага Российской Федерации беглым хохлам неймётся...

"Где раз поднят русский флаг, там он спускаться не должен" (Николай I).И как же вас понимать автор...Ведь красный флаг тоже победил в ВОВ, в гражданскую войну. Сколько было под красным знаменем подвигов. и все за раз перечеркнули.. Разве мало крови пролито под красным знаменем..😪.

Александр Рожков

Поглядел ссылку. Пишет некая SANDRA_NIKA, которая оповещает, что в 2016 - м прибыла жить в Россию... И она будет меня, прожившего под государственным флагом СССР большую часть жизни и принимавшим присягу СССР, будет учить, как ненавидеть Советский Флаг? Пусть пиздует обратно туда, где об него ноги вытирают. А наши бойцы с гордостью несут этот флаг в освобожденные территории. Не думаю, что будет задержка и с освобождением России от ельцинистов...