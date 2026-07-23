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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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51-летняя Чусовитина: «К Азиатским играм буду готовить опорный прыжок, к Олимпиаде тоже. Тренируюсь для себя и получаю огромное удовольствие»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике  Оксана Чусовитина  высказалась о возможном участии в Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

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