Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали второй титул в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир Miami Open в парном разряде. В решающем матче россиянки со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 10:2 победили Кристину Букшу из Испании и Мию Като из Японии.