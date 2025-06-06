Европу попросили нанести России поражение

Алексей Горшков

По-моему, ГЛАВНОЕ нами УЖЕ сделано: ЕС оторвали от США !!! Как бы ещё добиться развала самогО ЕС ?! А что-то политику США в отношении Европы я вообще не понимаю: САМИ целенаправленно ослабляют подконтрольные им страны Европы - и в ТО ЖЕ ВРЕМЯ хотят, чтобы те им в Тихоокеанском регионе помогали...