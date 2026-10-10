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Журнал «Профиль»

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Социальный бюджет: как изменятся в 2027 году минимальные зарплаты, пенсии и пособия

Социальный бюджет: как изменятся в 2027 году минимальные зарплаты, пенсии и пособия

Выполнение всех социальных обязательств государства российские власти называют «безусловным приоритетом» федерального бюджета на ближайшие три года.

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