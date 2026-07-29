Ливия предложила России построить НПЗ и продавать нефтепродукты

Министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди заявил, что власти востока страны предлагают российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на ливийской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии