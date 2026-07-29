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Ливия предложила России построить НПЗ и продавать нефтепродукты

Министр по инвестициям назначенного парламентом правительства Ливии Али аль-Кайди заявил, что власти востока страны предлагают российским компаниям построить нефтеперерабатывающие заводы на ливийской территории.

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