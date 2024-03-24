Самое высокое здание в мире подсветили цветами российского флага

Самый высокий в мире небоскреб Бурдж-Халифа в Дубае окрасился в цвета российского флага, на такой шаг местные власти пошли, желая отдать дань памяти погибшим в результате террористической атаке на «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске .