Мертвые души: жительница Екатеринбурга выдумала трех детей ради выплат

В Екатеринбурге местная женщина получила пособие на выдуманных детей. Как сообщает издание URA.RU, мошенница предоставила в управление соцполитики документы о рождении сразу троих детей, которых по факту просто никогда не существовало.
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