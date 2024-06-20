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Мертвые души: жительница Екатеринбурга выдумала трех детей ради выплат

Мертвые души: жительница Екатеринбурга выдумала трех детей ради выплат

В Екатеринбурге местная женщина получила пособие на выдуманных детей. Как сообщает издание URA.RU, мошенница предоставила в управление соцполитики документы о рождении сразу троих детей, которых по факту просто никогда не существовало.

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