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Склады с оружием взрываются по всему миру: Украину оставляют без боеприпасов?

Склады с оружием взрываются по всему миру: Украину оставляют без боеприпасов?

В Европе то и дело взрываются склады с боеприпасами, которые предназначались для Украины. Диверсии это или случайность? После инцидентов в Польше и Чехии вопросов возникает всё больше, о цепочке событий напомнил военкор.

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Комментарии
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александр почекунин
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10 час.
САША ЛЕПАЕВ
наши продажные чиновники доставляют горючее и боеприпасы также будут доставлять. им похрен им деньги нудны.
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3 час.
Алексей Горшков
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3 час.

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