Приоритет России в Арктике нужно закрепить в географических названиях. Северный Ледовитый океан надо переименовать в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа в Землю Ломоносова.
В Госдуме предложили переименовать Северный Ледовитый океан
Комментарии
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А Кудасов
А как это делается практически? А Франц-Иосиф покойный вдруг окажется будет против.
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20 час.
Владимир Балаев
Правильно и вовремя, им Гренландию - нам весь Ледовитый океан! )))
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20 час.
Алексей
Шпицберген всегда назывался Грумант, и открыли его поморы.
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19 час.
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