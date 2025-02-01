Политика как он...
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Политика как она есть

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В Госдуме предложили переименовать Северный Ледовитый океан

В Госдуме предложили переименовать Северный Ледовитый океан

Приоритет России в Арктике нужно закрепить в географических названиях. Северный Ледовитый океан надо переименовать в Русский Северный океан, а Землю Франца-Иосифа в Землю Ломоносова.

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Комментарии
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А Кудасов
А как это делается практически? А Франц-Иосиф покойный вдруг окажется будет против.
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20 час.
Владимир Балаев
Правильно и вовремя, им Гренландию - нам весь Ледовитый океан!  )))
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20 час.
Алексей
Шпицберген всегда назывался Грумант, и открыли его поморы.
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19 час.
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