Американское СМИ: Демократическая партия обсуждает возможность замены кандидатуры Байдена на президентских выборах

Пожилой возраст действующего президента США и основного кандидата на предстоящих выборах от Демократической партии, а также многочисленные конфузы на публике, становятся серьезным препятствием для его победы в конкурентной борьбе за пост главы государства.
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