Россия получила выгоду от санкций

Импортёры из недружественных стран за два года действия санкций недополучили российских товаров на $256,5 млрд (почти 21 трлн руб), при этом Россия смогла перенаправить товары на эту сумму другим государствам и даже получила выгоду в 5 трлн руб, подсчитало РИА Новости на основании открытых данных.