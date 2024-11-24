Российский бизнесмен отсудил у BMW 300 млн рублей за неработающий вентилятор

Компания набрала большой долг из-за неустойки Предприниматель из Московской области добился судебного решения о выплате компенсации в размере 300 миллионов рублей от компании BMW за неисправный вентилятор в автомобиле.
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