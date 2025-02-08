Теперь-то точно заживут: сегодня прибалты торжественно и навсегда отсоединятся от российской энергосистемы

Людмила Петрухина Я так рада за проебалтов, наконц- то избавились от советксого прошлого!🤣🤣🤣 Прям бальзам на душу. Пусть их гейропка теперь снабжает электричеством🤣🤣🤣

Виктор Михайлов Я рад! Теперь они точно узнают, как жить без России! Единственное, что мне не нравится - вместо мигрантов надо из прибалтийских вымиратов переселять в Россию русских!