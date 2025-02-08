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Теперь-то точно заживут: сегодня прибалты торжественно и навсегда отсоединятся от российской энергосистемы

Теперь-то точно заживут: сегодня прибалты торжественно и навсегда отсоединятся от российской энергосистемы

BBC сообщает, что три прибалтийских лимитрофа – Литва, Латвия и Эстония –  «совершают исторический переход от российской энергосистемы».

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Комментарии
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Людмила Петрухина
Я так рада за проебалтов, наконц- то избавились от советксого прошлого!🤣🤣🤣 Прям бальзам на душу. Пусть их гейропка теперь снабжает электричеством🤣🤣🤣
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13 час.
Виктор Михайлов
Я рад! Теперь они точно узнают, как жить без России! Единственное, что мне не нравится - вместо мигрантов надо из прибалтийских вымиратов переселять в Россию русских!
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12 час.
Алексей Горшков
Как было в мультике про Простоквашино: &quot;Вместе с ума не сходят&quot;... Я думал - только ФИННЫ, отказавшиеся от нейтралитета и российских &quot;плюшек&quot;, и себе в ущерб действующие, такие ДЕБИЛЫ - оказывается - НЕТ !!!
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9 час.
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