Сенатор от ЯНАО Владимир Пушкарев высадил 15 сосен в сквере ветеранов Салехардского рыбоконсервного завода

Сенатор от ЯНАО Владимир Пушкарев в рамках рабочей поездки посетил окружную столицу. Совместно с волонтёрами проекта "Будущее Арктики" и со старожилами города он высадили 15 сосен в сквере ветеранов Салехардского рыбоконсервного завода.