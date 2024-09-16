Сенатор от ЯНАО Владимир Пушкарев высадил 15 сосен в сквере ветеранов Салехардского рыбоконсервного завода

Сенатор от ЯНАО Владимир Пушкарев в рамках рабочей поездки посетил окружную столицу. Совместно с волонтёрами проекта "Будущее Арктики" и со старожилами города он высадили 15 сосен в сквере ветеранов Салехардского рыбоконсервного завода.
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