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Сенатор от ЯНАО Владимир Пушкарев высадил 15 сосен в сквере ветеранов Салехардского рыбоконсервного завода

Сенатор от ЯНАО Владимир Пушкарев высадил 15 сосен в сквере ветеранов Салехардского рыбоконсервного завода

Сенатор от ЯНАО Владимир Пушкарев в рамках рабочей поездки посетил окружную столицу. Совместно с волонтёрами проекта "Будущее Арктики" и со старожилами города он высадили 15 сосен в сквере ветеранов Салехардского рыбоконсервного завода.

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