Американист Дробницкий назвал генерала Келлога лицом "мирного плана Трампа"

Трамп предложил кандидатуру генерала Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России.В своей социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что генерал Келлог был с ним "с самого начала" и это правда, заявил известный политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии