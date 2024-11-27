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Американист Дробницкий назвал генерала Келлога лицом "мирного плана Трампа"

Американист Дробницкий назвал генерала Келлога лицом "мирного плана Трампа"

Трамп предложил кандидатуру генерала Кита Келлога на должность спецпосланника по Украине и России.В своей социальной сети Truth Social Трамп сообщил, что генерал Келлог был с ним "с самого начала" и это правда, заявил известный политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

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