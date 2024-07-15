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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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CD Projekt Red и Epic Games вместе работают над улучшением движка Unreal Engine 5 для The Witcher 4 Р...

CD Projekt Red и Epic Games вместе работают над улучшением движка Unreal Engine 5 для The Witcher 4 Р...

CD Projekt Red и Epic Games вместе работают над улучшением движка Unreal Engine 5 для The Witcher 4Разработчики The Witcher 4 из CD Projekt Red тесно сотрудничает с Epic Games, чтобы внести структурные улучшения в Unreal Engine 5.

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