Не уступил и вылетел на встречку: ДТП в Миллерово

ДТП произошло в Миллерово 6 ноября в 14:15 на пересечении улиц Заводская д.18 и Чехова д.31, По предварительным данным, водитель, 1997 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 211440», на перекрестке, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество в движении движущемуся по главной дороге автомобилю «Фольксваген Поло», под управлением водителя, 1993 года рождения, после чего от удара автомобиль «ВАЗ 211440», выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем Лада Гранта, под управлением водителя, 1986 года рождения.