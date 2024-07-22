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Вечерний Новосибирск

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Новосибирцев на авиашоу в Мочище 28 июля отвезут 33 дополнительных электрички

Новосибирцев на авиашоу в Мочище 28 июля отвезут 33 дополнительных электрички

Фестиваль «За нашу победу – на взлет» пройдет на аэродроме Мочище 28 июля с 9.00 до 15.00. Как заявляют в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, с раннего утра и до 16 часов на станцию Мочище и обратно до Новосибирска каждые 15 минут будут ходить электрички.

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