Новосибирцев на авиашоу в Мочище 28 июля отвезут 33 дополнительных электрички

Фестиваль «За нашу победу – на взлет» пройдет на аэродроме Мочище 28 июля с 9.00 до 15.00. Как заявляют в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, с раннего утра и до 16 часов на станцию Мочище и обратно до Новосибирска каждые 15 минут будут ходить электрички.