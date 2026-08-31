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Нижегородская правда

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Обвиняемые смогут оформлять доверенности адвокатам прямо в СИЗО с 1 сентября

Обвиняемые смогут оформлять доверенности адвокатам прямо в СИЗО с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года люди, находящиеся под следствием, смогут выдавать доверенности своим адвокатам и представителям непосредственно в СИЗО.

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