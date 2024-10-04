В «ЛизеАлерт» рассказали, сколько калужан пропало в сентябре

Региональное отделение поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» обнародовало статистику результатов своей работы в сентябре 2024 годаРегиональное отделение поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" обнародовало статистику результатов своей работы в сентябре 2024 года.
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