Россию накрывает «осенний депресняк»: Половина страны ходит мрачной и встревоженной. Даже те, кто при деньгах

Исследование РАН зафиксировало симптомы депрессии у каждого второго россиянина. Главная причина не в спецоперации или беспилотниках Вера Жердева Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Если бы великий русский поэт века XIX века Николай Некрасов задумал написать поэму «Кому на Руси жить хорошо» сейчас, все её герои лежали бы на нетопленной печи и горько рыдали над превратностями судьбы.