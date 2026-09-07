БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Россию накрывает «осенний депресняк»: Половина страны ходит мрачной и встревоженной. Даже те, кто при деньгах

Россию накрывает «осенний депресняк»: Половина страны ходит мрачной и встревоженной. Даже те, кто при деньгах

Исследование РАН зафиксировало симптомы депрессии у каждого второго россиянина. Главная причина не в спецоперации или беспилотниках Вера Жердева Фото: Создано ИИ/Свободная Пресса Если бы великий русский поэт века XIX века Николай Некрасов задумал написать поэму «Кому на Руси жить хорошо» сейчас, все её герои лежали бы на нетопленной печи и горько рыдали над превратностями судьбы.

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