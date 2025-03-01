Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание на нецензурную брань Владимира Зеленского на встрече с главой США Дональдом Трампом и вице-президентом страны Джей-Ди Вэнсом в Белом доме.
Маск рассказал о нецензурной брани Зеленского во время спора с Трампом
Комментарии
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Ваша Светлость
О как!:)) Зеля показал Трумпу своего обструганного вместо редкоземов!:)))
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20 час.
Eduard
Просто арестуйте самозванца Зеленского,выбирите другого!
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20 час.
Александр Николаевич
Что они вытворяют в этом - Овальном-оральном! Думали круче, чем Билл с Моникой не будет...!? Куда там...! Вчера по России 24 до двух ночи такую парнуху крутили из Овального кабинета... Какого то чертика из Кривого Рога, четыре часа вдвоем во "все дырки"... Потом отпустили пообедать, но он сбежал.
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19 час.
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