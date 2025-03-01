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Аргументы и Факты

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Маск рассказал о нецензурной брани Зеленского во время спора с Трампом

Маск рассказал о нецензурной брани Зеленского во время спора с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск обратил внимание на нецензурную брань Владимира Зеленского на встрече с главой США Дональдом Трампом и вице-президентом страны Джей-Ди Вэнсом в Белом доме.

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Комментарии
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Ваша Светлость
О как!:)) Зеля показал Трумпу своего обструганного вместо редкоземов!:)))
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20 час.
Eduard
Просто арестуйте самозванца Зеленского,выбирите другого!
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20 час.
Александр Николаевич
Что они вытворяют в этом - Овальном-оральном! Думали круче, чем Билл с Моникой не будет...!? Куда там...! Вчера по России 24 до двух ночи такую парнуху крутили из Овального кабинета... Какого то чертика из Кривого Рога, четыре часа вдвоем во &quot;все дырки&quot;... Потом отпустили пообедать, но он сбежал.
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19 час.
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