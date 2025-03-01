Маск рассказал о нецензурной брани Зеленского во время спора с Трампом

Александр Николаевич

Что они вытворяют в этом - Овальном-оральном! Думали круче, чем Билл с Моникой не будет...!? Куда там...! Вчера по России 24 до двух ночи такую парнуху крутили из Овального кабинета... Какого то чертика из Кривого Рога, четыре часа вдвоем во "все дырки"... Потом отпустили пообедать, но он сбежал.