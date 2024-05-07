Слушайте, а не поздновато ли мы взялись за миграционную политику внутри России, если решения властей о соблюдении действующего российского законодательства в сфере миграционной политики воспринимаются странами, из которых к нам прибывают те самые мигранты, как "нарушение их законных прав и свобод".
Хорошо подумали? На фоне мигрантов, в Таджикистане заговорили о выводе военной базы РФ
Комментарии
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Александр Павлов
Нытье от Рахмона, а это реальное ожидание развития событий, никто ничего бесплатно не делает, Европа за строительство ГЭС потребует от них лояльности. И не надо розовый иллюзий, что таджики останутся для нас партнерами.
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2 час.
Борис Пронин
Поздно спохватились бороться с мигрантами, из уже завезённых, скоро расплодится больше коренных народов России..
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2 час.
chertopolog Киселева
Это нахлебники, а не партнёры, на мой взгляд...
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2 час.
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