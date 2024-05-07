Хорошо подумали? На фоне мигрантов, в Таджикистане заговорили о выводе военной базы РФ

Слушайте, а не поздновато ли мы взялись за миграционную политику внутри России, если решения властей о соблюдении действующего российского законодательства в сфере миграционной политики воспринимаются странами, из которых к нам прибывают те самые мигранты, как "нарушение их законных прав и свобод".