В Петербурге сегодня небольшие дожди

Солнце покажется во второй половине дня Сегодня, 10 мая, на погоду в Северной столице будет влиять циклон, проходящий над северо-востоком европейской части России, рассказал ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
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