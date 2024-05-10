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Петербургский дневник

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В Петербурге сегодня небольшие дожди

В Петербурге сегодня небольшие дожди

Солнце покажется во второй половине дня Сегодня, 10 мая, на погоду в Северной столице будет влиять циклон, проходящий над северо-востоком европейской части России, рассказал ведущий синоптик центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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