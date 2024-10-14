Инфраструктура, кадры, господдержка: как «Единая Россия» обеспечивает развитие села

Народная программа партии охватывает наиболее важные направления в этой сфере – от медицинского обеспечения на селе до образования и культуры Финансирование программы «Комплексное развитие сельских территорий» ежегодно является одним из приоритетов «Единой России» при рассмотрении федерального бюджета, отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.
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