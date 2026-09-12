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«Сыра’сэв» и «ХОМАНИ» в сентябре дадут концерты в пяти городах России

«Сыра’сэв» и «ХОМАНИ» в сентябре дадут концерты в пяти городах России

С 12 по 20 сентября Губернаторский национальный ансамбль танца «Сыра’сэв» и молодежный этно-коллектив «ХОМАНИ» представят концертную программу «Ямал тер — Люди Ямала» (6+).

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