«Чтобы воевать с русскими, надо иметь хотя бы ПВО, а у немцев, британцев, поляков ее нет. И Америка помочь не сможет» Александр Уральский Фото: Jens BÃ¼ttner / DPA / Global Look Press Европейский союз сегодня подталкивает свои страны к войне с Россией.
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Риторика немецких политических акушерок направлена на внутреннюю аудиторию. Немцев, уже в приказном порядке, загоняют в литовские армейские казармы. Так в Германии скоро и до ТЦК дойдёт.
Болтовня в эфире с такой беспардонной наглостью, цинизмом и враньём украинских СМИ, что с первых слов трансляции сразу появляется тошнота и отвращение слушать этот трёп.