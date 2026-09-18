«Чтобы воевать с русскими, надо иметь хотя бы ПВО, а у немцев, британцев, поляков ее нет. И Америка помочь не сможет» Александр Уральский Фото: Jens BÃ¼ttner / DPA / Global Look Press Европейский союз сегодня подталкивает свои страны к войне с Россией.