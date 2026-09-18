БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Скотт Риттер: Германия, конечно, может опять пойти войной на Россию, только в первый день останется без Дюссельдорфа

Скотт Риттер: Германия, конечно, может опять пойти войной на Россию, только в первый день останется без Дюссельдорфа

«Чтобы воевать с русскими, надо иметь хотя бы ПВО, а у немцев, британцев, поляков ее нет. И Америка помочь не сможет» Александр Уральский Фото: Jens BÃ¼ttner / DPA / Global Look Press Европейский союз сегодня подталкивает свои страны к войне с Россией.

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