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Социаль фонд студент кызларга йөклелек буенча пособиенең артуы турында сөйләде

Россиядә көндезге бүлек студентлары өчен йөклелек һәм бала табу буенча пособиенең уртача күләме 2025 елның 1 сентябреннән дүрт тапкырдан күбрәккә арткан һәм якынча 96 мең сум тәшкил иткән, дип хәбәр иттеләр РИА Новости социаль фонд матбугат хезмәтендә.

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