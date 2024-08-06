Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 754 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгения Болотова
    А нельзя ли ещё проще: перегрев это, когда всего вдосталь, то бишь склады завалены... А складов в России нет, потому,...Про "перегрев эко...
  • Маша Глага
    Бегите в свои кишлаки . Трусы были, ими и остались.Глава узбекской д...
  • Геннадий Овсянников
    Воровская структура  от и до....Чистки продолжают...

Худрука церемонии открытия Олимпиады в Париже настигла двойная кара.

Худрука церемонии открытия Олимпиады в Париже настигла двойная кара.

Царьград выяснил, что пишут о возмездии для Томаса Джолли и при чём тут удар молнии.Парижская прокуратура сообщила в пятницу о начале расследования по делу о разжигании ненависти после того, как художественный руководитель церемонии открытия Олимпийских игр Томас Джолли подал жалобу на угрозы убийством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Галина Малыхина
дурдом по-европейски
Ответить
17 час.
Модест
Европа празднует поминки по себе. Грядет европейский халифат, а этот биомусор смоет в их говнотечки Сену, Рейн, Темзу и прочие Дунаи. Ну это если раньше того их ядерка не испепелит. Галина Суханова - Тут не исправить уже ничего - Жги, Господь, жги! Землю уродуют ради чего Божьи враги? Раз не исправить уже ничего - Жги, Господь, жги! Нас обнули до простого &quot;ничто&quot; И обнови!
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх