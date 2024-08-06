Царьград выяснил, что пишут о возмездии для Томаса Джолли и при чём тут удар молнии.Парижская прокуратура сообщила в пятницу о начале расследования по делу о разжигании ненависти после того, как художественный руководитель церемонии открытия Олимпийских игр Томас Джолли подал жалобу на угрозы убийством.
Худрука церемонии открытия Олимпиады в Париже настигла двойная кара.
Комментарии
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Галина Малыхина
дурдом по-европейски
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17 час.
Модест
Европа празднует поминки по себе. Грядет европейский халифат, а этот биомусор смоет в их говнотечки Сену, Рейн, Темзу и прочие Дунаи. Ну это если раньше того их ядерка не испепелит. Галина Суханова - Тут не исправить уже ничего - Жги, Господь, жги! Землю уродуют ради чего Божьи враги? Раз не исправить уже ничего - Жги, Господь, жги! Нас обнули до простого "ничто" И обнови!
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16 час.
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