Худрука церемонии открытия Олимпиады в Париже настигла двойная кара.

Модест

Европа празднует поминки по себе. Грядет европейский халифат, а этот биомусор смоет в их говнотечки Сену, Рейн, Темзу и прочие Дунаи. Ну это если раньше того их ядерка не испепелит. Галина Суханова - Тут не исправить уже ничего - Жги, Господь, жги! Землю уродуют ради чего Божьи враги? Раз не исправить уже ничего - Жги, Господь, жги! Нас обнули до простого "ничто" И обнови!