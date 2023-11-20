Сергей Кравчук: Руководители УК должны нести персональную ответственность за ненадлежащую уборку дворов

Во время аппаратного совещания Сергей Кравчук поручил проработать вопрос ужесточения контроля над соблюдением правил благоустройства во дворах, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
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