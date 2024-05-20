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Китай

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Пекинскую оперу показали в центре Владивостока

Владивосток, 19 мая /Синьхуа/ -- Артисты Центра развития искусств города Цзиси провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/ в субботу в центре Владивостока показали Пекинскую оперу в рамках Всероссийской акции "Ночь музеев".

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