В зоне СВО состоялся телемост, объединивший военнослужащих из Казани и их родных

В Херсонской области бойцы мотострелкового полка пообщались с родными в прямом эфире. Связисты группировки войск «Днепр» организовали телемост, который позволил пообщаться в режиме онлайн группе военнослужащих одного из мотострелковых полков и их родственников, собравшихся в аудитории Казанского высшего танкового командного училища.