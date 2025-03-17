В зоне СВО состоялся телемост, объединивший военнослужащих из Казани и их родных

В Херсонской области бойцы мотострелкового полка пообщались с родными в прямом эфире. Связисты группировки войск «Днепр» организовали телемост, который позволил пообщаться в режиме онлайн группе военнослужащих одного из мотострелковых полков и их родственников, собравшихся в аудитории Казанского высшего танкового командного училища.
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