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Петербургский дневник

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Александр Бельский поздравил юных зенитовцев с десятилетием турнира и стартом соревнований

Александр Бельский поздравил юных зенитовцев с десятилетием турнира и стартом соревнований

Турнир проходит на малой арене стадиона «Петровский» Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский приехал на малую арену стадиона «Петровский», чтобы открыть турнир «Юный зенитовец» для воспитанников детских домов Северо-Запада.

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