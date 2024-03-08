I. Зеленский криворукий и не тянет 1. Они поняли, что если сейчас не войдут на Украину, хохлы не выдюжат, что Зе-банда криворука, тему не сделает, надо браться самим.
Не на жизнь, а на смерть. Через пару месяцев можем прямо схлестнуться с западом
Комментарии
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Владимир Попов
Владимир Попов( Виппер). Не понимаю, ну не можем отследить подводные дроны, но неужели нельзя корабли России загородить какой -нибудь старой баржой? И что, около стоянки нашего корабля-жертвы нельзя иметь хотя бы пару быстроходных катера, чтобы вражеские дроны оказались на дне? Ответить.
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5 час.
Константин Самарин
Так Макрон уже официально заявил, что направит на Украину войска, если Одессе, или Киеву будет угрожать освобождение от укро-нацистов
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5 час.
Николай Арзамасцев
Даже читать до конца эту статью не стал, надеюсь, что Путин с Шойгу её прочитают и примут меры...
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3 час.
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