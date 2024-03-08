Не на жизнь, а на смерть. Через пару месяцев можем прямо схлестнуться с западом

Владимир Попов Владимир Попов( Виппер). Не понимаю, ну не можем отследить подводные дроны, но неужели нельзя корабли России загородить какой -нибудь старой баржой? И что, около стоянки нашего корабля-жертвы нельзя иметь хотя бы пару быстроходных катера, чтобы вражеские дроны оказались на дне? Ответить.

Константин Самарин Так Макрон уже официально заявил, что направит на Украину войска, если Одессе, или Киеву будет угрожать освобождение от укро-нацистов