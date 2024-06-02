В Белгороде прозвучала серия взрывов

В Белгороде прозвучали несколько врзрывов, в городе запущена сирена, сообщает РИА Новости.Уточняется, что в ходе сигнала о ракетной опасности в Белгороде в районе Харьковской горы произошли несколько взрывов в небе разной интенсивности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии