«В зоне риска — все, до кого дотянется противник» С какими угрозами предстоит бороться российским спецслужбам в 2025 году?

В 2024 году Россию потряс целый ряд громких преступлений. Вооруженная атака на концертный зал «Крокус Сити Холл», унесшая как минимум 145 жизней, стала крупнейшим терактом в истории России со времен Беслана.
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