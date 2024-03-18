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  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

Данный рейтинг способствует стимулированию здоровой конкуренции между ведущими онкологическими клиниками столицы В Москве были объявлены результаты онкологического рейтинга за 2023 год, который основан на мнениях пациентов и объективных медицинских показателях работы больниц столицы.

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