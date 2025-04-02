Риелтор Ситникова извинилась за слова о схеме с гробовыми за бойцов СВО

В сети появилось видео, на котором риелтор Марина Ситникова дает совет женщинам выходить замуж за участников специальной военной операции и ждать их гибели ради получения «гробовых» выплат в размере восьми миллионов рублей.
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