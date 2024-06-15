Не могу расслабиться во время секса. Как научиться получать удовольствие от секса

Некоторые женщины и мужчины задаются вопросом: «Почему не могу расслабиться во время секса?». Когда не получаешь истинного наслаждения от интимной близости, это отражается на всех сферах жизни, а не только на взаимоотношениях с партнером.
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