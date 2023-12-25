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Чтобы что-то не купить, ума и опыта всегда требуется больше, чем это же купить

Чтобы что-то не купить, ума и опыта всегда требуется больше, чем это же купить

— Внучок, что ты делаешь? — В "Контакте" сижу, бабуль, ты не поймешь. — Почему не пойму? "Ляля Сладкая Красотка" у тебя в друзьях — это я! Вы хотите бесплатно питаться и иметь стильную прическу?Идите в военкомат!!! Как говорят евреи - какой вопрос, такой и вопрос.

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