Расписание магнитных бурь на выходные 16-17 ноября 2024: что ожидать? Ирэн ОрлонскаяВ течение месяца метеозависимые люди смогут наслаждаться относительно спокойной атмосферой, что приятно скажется на их самочувствии.
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