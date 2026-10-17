Чем пахнет рак: Врач назвал 3 сигнала. Как объяснил врач-онколог и кандидат медицинских наук Евгений Черёмушкин, многие не подозревают, что исходящие от человека определённые запахи могут быть ранними симптомами онкологии и требуют немедленного обращения к врачу.
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