90 россиян примут участие в испытаниях нового препарата против ковида от Pfizer

Испытания пройдут в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городахАмериканская компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний своего препарата против коронавируса Paxlovid в России.
Испытания пройдут в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Смоленске, Барнауле и других городахАмериканская компания Pfizer получила разрешение Росздравнадзора на проведение клинических испытаний своего препарата против коронавируса Paxlovid в России.
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