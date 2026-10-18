И улучшенную систему автономного вождения Coffee Pilot 4.0 Крупный внедорожник Tank 500 обновился: модель получила лидар, новую мультимедийную систему с дополнительным экраном для переднего пассажира и расширенный набор электронных помощников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым