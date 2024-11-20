Генштаб Белоруссии: решение США разрешить ВСУ бить вглубь РФ – безответственное

TASS/U.S. Army via AP Выдача действующим президентом США Джо Байденом разрешения боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить вглубь территории России американскими дальнобойными ракетами ATACMS является безответственным политическим решением.
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