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Зачем посол Украины в Британии пошел вразрез идеологии официального Киева

Зачем посол Украины в Британии пошел вразрез идеологии официального Киева

Глобалисты предложили Киеву идею членства в западном военном блоке в европейском формате Изображение: ФСК Бывший главнокомандующий ВСУ Залужный, уже два года возглавляющий украинское посольство на берегах Темзы, выступил с заявлением, идущим вразрез идеологии официального Киева.

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