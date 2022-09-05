Студенты забайкальского вуза стали участниками акции «У террора нет будущего»

Полицейские обсудили с ребятами предпосылки возникновения деструктивных проявлений в обществе. Сотрудник одного из подразделений регионального УМВД рассказал студентам юридического факультета Забайкальского государственного университета о запрещенных субкультурах и опасных явлениях, которые влекут за собой разрушение духовных и материальных ценностей, сеют вражду, провоцируют разногласия между социальными группами и национальностями.
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